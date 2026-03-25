Фармацевт Натери рассказала, почему кофе по утрам может быть опасен

Фармацевт Роджина Шамс Натери в беседе с изданием Daily Mirror объяснила, почему после кофе может ухудшаться самочувствие.

Источник: Freepik

По словам специалиста, одна из распространённых ошибок — пить кофе сразу после пробуждения, особенно без предварительного употребления воды. Это усугубляет обезвоживание и нарушает естественные процессы в организме. Эксперт пояснила, что утром уровень кортизола (гормона, отвечающего за пробуждение) достигает максимума, а кофеин способен мешать его нормальной работе.

Эксперт рекомендует начинать день со стакана воды для восстановления водного баланса, а кофе употреблять позже. Также она отметила, что на самочувствие утром могут негативно влиять и другие привычки, например, сладкий завтрак или привычка проверять телефон сразу после подъёма.