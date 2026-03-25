Умер дядя Анджелины Джоли композитор и музыкант Чип Тейлор

Родившийся 21 марта 1940 года в Нью-Йорке под именем Джеймс Уэсли Войт, Тейлор принадлежал к знаменитой актерской династии: его братом был Джон Войт, а племянницей — Анджелина Джоли. Свой путь в музыке он начинал как исполнитель в конце 1950-х, выступая в составе группы Town Three под именем Уэс Войт. Вершиной его сольной карьеры стала композиция «Early Sunday Morning», поднявшаяся в 1975 году до 28-й строчки кантри-чарта.