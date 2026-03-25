Умер дядя Анджелины Джоли композитор и музыкант Чип Тейлор

О смерти, которая наступил 23 марта, сообщил его друг, певец Билли Вера, не уточнив причину, пишет Variety.
Родившийся 21 марта 1940 года в Нью-Йорке под именем Джеймс Уэсли Войт, Тейлор принадлежал к знаменитой актерской династии: его братом был Джон Войт, а племянницей — Анджелина Джоли. Свой путь в музыке он начинал как исполнитель в конце 1950-х, выступая в составе группы Town Three под именем Уэс Войт. Вершиной его сольной карьеры стала композиция «Early Sunday Morning», поднявшаяся в 1975 году до 28-й строчки кантри-чарта.
Песня «Wild Thing», прозвучавшая в исполнении британской группы The Troggs в 1966 году, возглавила Billboard Hot 100 и положила начало волне гаражного рока. Сам Тейлор признавался, что сочинил эту песню за считанные минуты по просьбе продюсера.
Пик популярности еще одной его композиции, «Angel of the Morning» пришелся на 1981 год, когда версия в исполнении Джусс Ньютон достигла четвертого места в главном американском хит-параде. Впервые песню записала Эви Сэндс в 1967 году, а первой хитовой стала трактовка Меррили Раш, вышедшая годом позже. Впоследствии композицию исполняли Нина Симон, Оливия Ньютон-Джон и The Pretenders. Она прозвучала в фильмах «Дэдпул» и «Утро ангела».
На заре карьеры Тейлор был штатным автором в издательском подразделении CBS. Вместе с Билли Верой он написал несколько композиций. С 1990-х годов Тейлор все чаще выступал как автор-исполнитель, а в 2012 году создал группу Chip Taylor & the New Ukrainians, выпустив альбом с названием «F**k All the Perfect People». Последняя студийная работа музыканта, пластинка «Whiskey Salesman», вышла в 2019 году.