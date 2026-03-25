Губернатор Беглов рассказал о последствиях удара БПЛА в Кронштадте

Затем в ночь на 23 марта ВСУ атаковали российские регионы 249 беспилотниками, из них более 60 уничтожили над Ленинградской областью. БПЛА повредили емкость с топливом в порту Приморска, из-за чего там возник пожар. Кроме этого, в Выборгском районе упавший дрон повредил опору ЛЭП. В Гатчинском округе в деревне Изора от взрывной волны выбило окна в трех квартирах. Из-за ограничений на полеты в Пулково были задержаны и отменены более 300 рейсов.