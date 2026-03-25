В ГД рассказали, когда коммунальщики должны обрабатывать двор от клещей

Управляющие компании (УК) на российской территории не обязаны по умолчанию обрабатывать придомовую территорию от клещей, однако этот вопрос можно решить на общем собрании жильцов или получив предписание от надзорного ведомства. Соответствующей информацией с журналистами информационного агентства «ТАСС» поделился первый заместитель председателя профильного комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Владимир Кошелев (ЛДПР). Парламентарий из нижней палаты заметил, что если существует риск для детей из-за клещей, то собственники жилья могут обратиться за помощью в Роспотребнадзор. В случае, если их специалисты обнаружат на участке клещей или выявят нарушение санитарных норм, в частности отсутствие покоса травы, что способствует размножению этих насекомых, то ведомство выдаст предписание для УК провести обработку территории за счет собственных средств.