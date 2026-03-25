Как «Сокол» вышел за рамки спорта: история проекта, который меняет малые города

Отсюда и еще один эффект, о котором сегодня говорят все чаще: такие центры заметно меняют ощущение самого места. Для подростков и молодых семей малые города часто проигрывают борьбу за будущее просто потому, что в них не хватает современной инфраструктуры и точек притяжения. «Сокол» эту ситуацию корректирует. Он дает не только качественный досуг, но и чувство, что в твоем городе тоже возможно что-то современное, яркое, большое. Что важное происходит не только в Москве или крупных миллионниках. И это уже напрямую влияет на привлекательность территории, удерживает молодежь, усиливает местные горизонтальные связи и делает социальную среду устойчивее.