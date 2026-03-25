В Костромской области модернизируют мост через реку Пезу

Сооружение протяженностью почти 60 м расположено на 18-м километре трассы Нея — Николо-Полома. Специалистам предстоит заменить и укрепить основные конструкции моста, обновить деформационные швы и дорожное полотно, модернизировать водоотводы и многое другое. В департаменте добавили, что в регионе также ремонтируют и реконструируют еще пять переправ в Красносельском, Костромском, Галичском, Октябрьском муниципальных образованиях.