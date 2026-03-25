В Костромской области модернизируют мост через реку Пезу

Протяженность переправы — почти 60 м.

Капитальный ремонт моста через реку Пезу начался в Парфеньевском районе Костромской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в департаменте информационной политики, анализа и развития коммуникационных ресурсов региона.

Сооружение протяженностью почти 60 м расположено на 18-м километре трассы Нея — Николо-Полома. Специалистам предстоит заменить и укрепить основные конструкции моста, обновить деформационные швы и дорожное полотно, модернизировать водоотводы и многое другое. В департаменте добавили, что в регионе также ремонтируют и реконструируют еще пять переправ в Красносельском, Костромском, Галичском, Октябрьском муниципальных образованиях.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.