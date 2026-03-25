В Нефтеюганске летом начнется благоустройство Юбилейной площади

Первый этап благоустройства Юбилейной площади в Нефтеюганске начнется летом по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в департаменте внутренней политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.
На территории обустроят зону для мероприятий со сценой под волнообразным навесом с динамической подсветкой и торговую зону с ярмарочными прилавками. Также там появится многофункциональный теплый павильон волнообразной формы, который можно будет использовать круглый год. Еще на площадке оборудуют зону питания, место для мероприятий и мастер‑классов. Зоны отдыха расположатся у библиотеки рядом с бюстом Петру Ершову и на аллее спорта возле центра физической культуры и спорта «Жемчужина Югры».
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.