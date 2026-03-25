Попросила перевести 300 тысяч рублей и пропала: еще одна россиянка бесследно исчезла в Таиланде

Стало известно о еще одном бесследном исчезновении россиянки в Таиланде. Telegram-канал SHOT пишет, что она приехала на заработки, но потом попросила перевести ей 300 тысяч рублей и пропала.
Родные подозревают, что она в рабстве в Мьянме. С ней уже три месяца нет связи. Вероника, 35-летний помощник юриста Ильдара Мухаметзянова из Уфы, согласилась на его предложение переехать в Таиланд и работать в юридической конторе. Мухаметзянов обещал ей высокую зарплату.
Вероника работала на Ильдара в Таиланде и сообщала об этом семье. Перед Новым годом она попросила у брата 300 тысяч рублей и исчезла, после чего её телефон стал недоступен, говорится в Telegram-канале.
Родственники Вероники обеспокоены её исчезновением. Семья обратилась в полицию, но пока безуспешно. Есть версии, что Вероника умерла, а Ильдара посадили за мошенничество в тайскую тюрьму. Но эти версии вызывают много вопросов, Веронику продолжают искать в Таиланде.
Ранее KP.RU сообщил, что россиянка провела месяц в рабстве в Мьянме. 24-летнюю девушку вернули домой, она сейчас чувствует себя хорошо.