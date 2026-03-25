Предприятие Новгородской области получило сертификат «Сделано в России»

Производитель органических удобрений из Новгородской области «ТЕРРА» получил сертификат «Сделано в России», который действует по нацпроекту «Международная кооперация и экспорт». Об этом сообщили в министерстве инвестиционной политики региона.
«Сертификат “Сделано в России” для нашей компании — важное подтверждение высокого качества продукции и соответствия строгим стандартам, что, в свою очередь, повышает доверие со стороны клиентов и партнеров. Сертификация открывает для нас дополнительные возможности. Она позволяет пользоваться преимуществами для продвижения продукции на новые иностранные рынки», — сказал исполнительный директор предприятия Алексей Иванов.
По словам министра инвестиционной политики региона Дениса Носачева, сертификаты «Сделано в России» есть уже у 18 компаний и 3 индивидуальных предпринимателей региона.
«Для обладателей сертификатов открываются колоссальные возможности для продвижения с помощью инфраструктуры РЭЦ (Российского экспортного центра. — Прим. ред.): национальные павильоны за рубежом, выставки и бизнес-миссии, национальные “витрины” на маркетплейсах. Кроме того, инструменты “Сделано в России” донастраиваются с учетом запроса бизнеса и ситуации в экономике в целом. По всем вопросам о сертификации “Сделано в России” новгородских производителей консультируют коллеги из нашего экспортного центра», — добавил Денис Носачев.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.