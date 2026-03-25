В липецкой больнице № 3 обновили терапевтическое отделение и лабораторию

Капитальный ремонт терапевтического отделения и лаборатории провели в больнице № 3 «Свободный сокол» в Липецке при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в центре общественного здоровья и медицинской профилактики города.
Там полностью обновили помещения, заменили мебель и установили современное оборудование. Например, в лаборатории внедрили новую автоматизированную систему исследований. Благодаря этому время выполнения анализов сократилось. А в терапевтическом отделении по просьбам пациентов открыли дополнительный профиль — нефрологию.
Новое оборудование также поступило в пульмонологическое отделение. В палатах установили кондиционеры, у каждой кровати появились кнопки вызова медперсонала и система подачи кислорода.
Ремонт в больнице продолжается. На следующем этапе планируется обновить диагностическое крыло, приемный покой и ожоговое отделение. Для последнего уже закупили две специализированные кровати для лежачих больных и мобильный душ для ухода за пациентами.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.