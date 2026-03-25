КНР выразила протест Японии после взлома посольства в Токио

В Пекине резко отреагировали на инцидент в посольстве КНР в Токио.

Источник: Комсомольская правда

Китайская Народная Республика выразила протест Японии после того, как 24 марта было взломано посольство КНР в Токио. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Поднебесной Линь Цзянь.

Дипломат отметил, что преступник представился действующим чиновником японских сил самообороны. После этого он перелез через стену и ворвался в здание диппредставительства. Злоумышленник грозил китайским дипломатам «во имя Бога».

Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин глубоко потрясен этим происшествием и выражает Токио протест. Вместе с тем, представитель МИД добавил, что Япония ведет ошибочную политику в отношениях с Пекином, насаждая крайне правую идеологию в стране.

При этом накануне сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) Японии подготовили новую объединенную эскадру, которая должна действовать у примыкающих к Тайваню островов в Восточно-Китайском море.

Также Япония начала укреплять цепочку островов недалеко от Тайваня. А для противостояния КНР на архипелаге Рюкю размещают ракеты.

