КНР выразила протест Японии после взлома посольства в Токио

Китайская Народная Республика выразила протест Японии после того, как 24 марта было взломано посольство КНР в Токио. Об этом на брифинге заявил представитель МИД Поднебесной Линь Цзянь.
Дипломат отметил, что преступник представился действующим чиновником японских сил самообороны. После этого он перелез через стену и ворвался в здание диппредставительства. Злоумышленник грозил китайским дипломатам «во имя Бога».
Линь Цзянь подчеркнул, что Пекин глубоко потрясен этим происшествием и выражает Токио протест. Вместе с тем, представитель МИД добавил, что Япония ведет ошибочную политику в отношениях с Пекином, насаждая крайне правую идеологию в стране.
При этом накануне сообщалось, что Военно-морские силы (ВМС) Японии подготовили новую объединенную эскадру, которая должна действовать у примыкающих к Тайваню островов в Восточно-Китайском море.
Также Япония начала укреплять цепочку островов недалеко от Тайваня. А для противостояния КНР на архипелаге Рюкю размещают ракеты.