Минцифры хочет обязать маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Минцифры планирует обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России» либо доставлять товары напрямую туда. Ведомство направило соответствующий законопроект в правительство.
Кроме того, законом предполагается, что в отделениях почты разрешат продавать безрецептурные лекарства. Такой подход будет полезен для удаленных населенных пунктов, в которых нет аптек.
В то же время банкам запретят брать с людей комиссию, если они оплачивают какие-либо услуги в почтовых отделениях. Также отделения почты реже будут работать с счетами за коммунальные услуги. Предлагается отправлять квитанции по умолчанию напрямую в личный кабинет на «Госуслугах», оставив бумажный формат только для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учетной записи на «Госуслугах».
Также законопроект предполагает, что «Почта России» станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу, передает RT.
