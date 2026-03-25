Минцифры хочет обязать маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

В то же время банкам запретят брать с людей комиссию, если они оплачивают какие-либо услуги в почтовых отделениях. Также отделения почты реже будут работать с счетами за коммунальные услуги. Предлагается отправлять квитанции по умолчанию напрямую в личный кабинет на «Госуслугах», оставив бумажный формат только для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учетной записи на «Госуслугах».