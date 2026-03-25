Минцифры хочет обязать маркетплейсы открывать ПВЗ в отделениях «Почты России»

Минцифры планирует обязать маркетплейсы открывать пункты выдачи заказов (ПВЗ) в отделениях «Почты России» либо доставлять товары напрямую туда. Ведомство направило соответствующий законопроект в правительство.

Кроме того, законом предполагается, что в отделениях почты разрешат продавать безрецептурные лекарства. Такой подход будет полезен для удаленных населенных пунктов, в которых нет аптек.

В то же время банкам запретят брать с людей комиссию, если они оплачивают какие-либо услуги в почтовых отделениях. Также отделения почты реже будут работать с счетами за коммунальные услуги. Предлагается отправлять квитанции по умолчанию напрямую в личный кабинет на «Госуслугах», оставив бумажный формат только для пенсионеров, льготников и тех, у кого нет учетной записи на «Госуслугах».

Также законопроект предполагает, что «Почта России» станет единым каналом доставки юридически значимых сообщений от госорганов гражданам и бизнесу, передает RT.

В начале марта президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет уведомлять граждан об их розыске через МВД и портал «Госуслуги». Теперь физические и юридические лица могут обращаться в местные подразделения МВД для передачи данных разыскиваемым.