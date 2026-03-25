Минпросвещения проработает изменения требований к нагрузке на школьников

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Минпросвещения РФ проработает варианты совершенствования требований к объему недельной нагрузки на школьников, соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам ежегодного отчета правительства в Госдуме.
Ежегодный отчет правительства в Госдуме состоялся 25 февраля. По его итогам Мишустин дал ряд поручений главам федеральных органов власти. Список поручений опубликован на сайте кабмина, они должны быть проработаны в течение года.
«Минпросвещения поручено провести комплексный мониторинг исполнения нормативных правовых актов, регулирующих объём недельной нагрузки урочной и внеурочной деятельности обучающихся образовательных организаций с учётом установленных требований», — говорится в тексте поручений.
«По результатам этой работы при участии депутатов Госдумы должны быть подготовлены предложения по совершенствованию требований к такой нагрузке», — отмечено там.
Срок исполнения поручения — 10 ноября.
Ранее Мишустин заявил, что мнения учителей и родителей о нагрузке школьников разнятся. Кроме того, по словам премьера, принимаемые меры, корректирующие содержания учебных программ, уже позволяют снижать нагрузку на учащихся.