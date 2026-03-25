Россиянки стали чаще искать работы грузчиками и водителями

Женщины в России стали активнее интересоваться рабочими специальностями, традиционно считавшимися мужскими. К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску работы, изучив данные за последние пять лет, сообщает РИА Новости.
Так, с 2021 по 2025 год число резюме от женщин на вакансию упаковщика выросло в три раза — до 329,2 тысячи. Спрос на профессию разнорабочего увеличился в 21 раз: такие резюме подали 131,1 тысячи россиянок. Желающих работать водителями стало на 86% больше — 23 тысячи анкет.
В перечне самых популярных у женщин рабочих профессий также оказались операторы производственной линии (почти 16 тысяч резюме, рост в три раза). Интерес к работе грузчиком вырос в девять раз — 12 тысяч резюме.
Ранее сообщалось, что российские женщины старше 45 лет сталкиваются с системной дискриминацией при трудоустройстве. По оценкам экспертов, до 90% соискательниц этого возраста получают отказ именно из‑за возраста.
