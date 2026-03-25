Купание в пруду с крокодилами обернулось жуткой трагедией: 9-летний ребенок погиб на глазах у бабушки

Ранее в Мозамбике крокодил утащил молодого футболиста прямо во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино подошел к воде после пробежки, и на него напал крокодил. Очевидцы рассказали, что зверь рептилия была огромной — около пяти метров. Товарищи футболиста не смогли его спасти.