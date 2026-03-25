Купание в пруду с крокодилами обернулось жуткой трагедией: 9-летний ребенок погиб на глазах у бабушки

Hiru News: на Шри-Ланке крокодил утащил 9-летнюю девочку на глазах у бабушки.

Источник: Комсомольская правда

Девятилетнюю девочку утащил в воду крокодил прямо во время купания ребенка в местном пруду на Шри-Ланке. Все произошло на глазах у бабушки девочки, пишет Hiru News.

Трагедия развернулась 19 марта. На крики бабушки сбежались жители ближайших деревень, а позже подключились полицейские и специалисты по охране дикой природы.

Рептилия утащила ребенка глубоко в воду. Девочку искали четыре часа и нашли живой. Однако школьница умерла по дороге в больницу.

Ранее в Мозамбике крокодил утащил молодого футболиста прямо во время тренировки. 19-летний Эстевау Альберто Жино подошел к воде после пробежки, и на него напал крокодил. Очевидцы рассказали, что зверь рептилия была огромной — около пяти метров. Товарищи футболиста не смогли его спасти.