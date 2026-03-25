«Ъ»: Минцифры планирует фильтровать весь трафик Рунета

Минцифры планирует к 2030 году нарастить пропускную способность системы ТСПУ до 954 Тбит/с — это в 2,5 раза больше текущих показателей. Об этом в среду, 25 марта, сообщили в газете «Коммерсант».

Из плана деятельности ведомства следует, что уже в текущем году система должна обрабатывать 100 процентов интернет-трафика. Финансирование федерального проекта также увеличили на 14,9 миллиарда рублей — до 83,7 миллиарда рублей.

К подобным мерам пришлось прибегнуть из-за роста интернет-трафика, усложнения механизмов его анализа и увеличения числа правил фильтрации. Система ТСПУ применяется для блокировки ресурсов и защиты от кибератак.

Участники рынка утверждают, что при перегрузке оборудования трафик может проходить в обход фильтрации — подобные сбои уже фиксировались на фоне резкого увеличения числа правил, передает издание.

Тем временем жители России массово скачивают офлайн-мессенджеры — только за март интерес к таким приложениям вырос на 400 процентов. Подобные программы используют mesh-сети, при которых телефоны передают данные друг через друга, в том числе по Bluetooth и Wi-Fi.