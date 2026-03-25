На Западе назвали абсурдом проверки в рамках языкового закона в Одессе

В одной из школ Одессы проверили, не общаются ли учителя с родителями учеников на русском языке.

Источник: Аргументы и факты

Абсурдом является ситуация с проверкой мобильных телефонов педагогов в Одессе на предмет соблюдения ими украинского закона о языке, написала немецкая газета Junge Welt.

«В одной из школ обыскали шкафчики учителей и проверили их мобильные телефоны, чтобы выяснить, на каком языке они общаются с родителями учеников», — пояснил автор публикации.

Отмечается, что после этого одна из учителей заявила, что чувствовала себя так, будто кто-то рылся в её нижнем белье. Другая сотрудница учебного заведения рассказала о планах уволиться.

Автор статьи обратил внимание, что у Украины сейчас хватает проблем, но радикалы решили вернуться к языковому вопросу. Вместе с тем, по мнению обозревателя, политика украинизации проводится в стране с трудом.

Напомним, в июне глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Российская Федерация будет настаивать на том, чтобы необходимым условием долгосрочного урегулирования украинского конфликта было восстановление законных прав русскоязычных жителей Украины, сталкивающихся с политикой киевского режима против русского языка. Министр подчеркнул, что Россия не оставит в беде русских и русскоязычных людей.

В сентябре стало известно, что на Украине растёт число граждан, которые разговаривают на русском языке.

