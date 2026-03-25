Глава Shell Саван: Европа столкнется с нехваткой топлива в ближайшие дни

Дефицит нефти и газа в мире вынуждает сокращать потребления энергии, считает Саван.

Источник: Комсомольская правда

Европа в следующем месяце может столкнуться с нехваткой топлива из-за последствий кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Shell Ваэль Саван.

По словам исполнительного директора компании, дефицит нефти и газа в мире уже вынудил некоторые страны Азии сократить потребление энергии. Он считает, что «эффект домино» может распространиться и на Запад в течение нескольких дней.

«Это эффект домино. Сначала основной удар придется на Южную Азию, затем на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а в апреле — на Европу», — сказал Саван.

Он предупредил, что правительствам стран ЕС, вероятно, придется ограничить спрос на энергоносители для предотвращения дефицита. В свою очередь источники в энергетической отрасли также предупредили, что потенциальный дефицит топлива — маловероятный «наихудший сценарий», который может реализоваться только в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется до лета.

Ранее KP.RU писал, что Брюссель передумал вводить полное эмбарго на импорт российской нефти на фоне войны США и Израиля против Ирана.

