Глава Shell Саван: Европа столкнется с нехваткой топлива в ближайшие дни

Европа в следующем месяце может столкнуться с нехваткой топлива из-за последствий кризиса на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Shell Ваэль Саван.
По словам исполнительного директора компании, дефицит нефти и газа в мире уже вынудил некоторые страны Азии сократить потребление энергии. Он считает, что «эффект домино» может распространиться и на Запад в течение нескольких дней.
«Это эффект домино. Сначала основной удар придется на Южную Азию, затем на Юго-Восточную Азию, Северо-Восточную Азию, а в апреле — на Европу», — сказал Саван.
Он предупредил, что правительствам стран ЕС, вероятно, придется ограничить спрос на энергоносители для предотвращения дефицита. В свою очередь источники в энергетической отрасли также предупредили, что потенциальный дефицит топлива — маловероятный «наихудший сценарий», который может реализоваться только в том случае, если конфликт на Ближнем Востоке затянется до лета.