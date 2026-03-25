OpenAI расторгла сделку с Disney на $1 млрд и закрыла генератор ИИ-видео Sora

OpenAI расторгла сделку с Disney на 1 млрд долларов и закрыла генератор ИИ-фото и видео Sora, пишет Financial Times. Решение принято менее чем через шесть месяцев после объявления соглашения.
Disney согласилась вложить 1 млрд долларов в обмен на использование персонажей Marvel, Pixar и Star Wars в Sora. Но приложение столкнулось с низким спросом. В пресс-службе Disney заявили, что «уважают решение OpenAI выйти из бизнеса по созданию видео».
Закрытию сделки предшествовала «красная тревога», объявленная гендиректором OpenAI Сэмом Альтманом, который призвал сосредоточиться на основных приоритетах. Ранее OpenAI вела переговоры с голливудскими студиями, но сделок не последовало.
Ранее в Госдуме РФ предложили обязать организации информировать граждан о решениях, принятых в разных сферах с помощью искусственного интеллекта. Согласно инициативе, если алгоритм не объяснит свое решение вовремя, оно будет отменено и передано человеку для вынесения окончательного вердикта.