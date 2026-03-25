В Комсомольске Ивановской области обновили филиал кадрового центра

Обновленный филиал кадрового центра «Работа России» открылся в городе Комсомольске в Ивановской области. Работы в учреждении провели по нацпроекту «Кадры», сообщили в комитете региона по труду, содействию занятости населения и трудовой миграции.
В центре внедрили электронную очередь, оборудовали зону цифровых сервисов, конференц-зал, выделили зоны для работы с жителями и работодателями. Для клиентов с детьми появился детский уголок.
«Сегодня обновленный филиал кадрового центра “Работа России” — это точка притяжения как для работодателей, так и соискателей. Это не просто площадка для поиска работы: здесь созданы все условия для быстрого и качественного подбора персонала. Для жителей — это возможность развить профессиональные компетенции, освоить новую профессию или получить поддержку в открытии собственного дела», — отметили в комитете.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.