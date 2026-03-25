Летом в Калужской области пройдет фестиваль «Архстояние»

Международный фестиваль современного искусства и архитектуры «Архстояние» пройдет с 23 по 26 июля в арт-парке «Никола-Ленивец» в деревне Звизжи Калужской области. Проведение подобных мероприятий отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в минкультуры региона.
«Все элементы программы [фестиваля] объединены в большой зрительский перформанс, где главную роль играют зрители, оживляющие "сцены-декорации" по придуманным художниками правилам», — отметили организаторы. Посетителей также ждут концерты-хеппенинги, перформансы, лекции, мастер-классы и многое другое.
Впервые на фестивале состоится открытый конкурс «Своей дорогой» среди музыкантов. Участниками могут стать исполнители с авторским материалом, небольшим кругом слушателей и опытом живых выступлений. Они смогут выступить на уникальной сцене в березовой роще. Заявки принимаются до 30 апреля.
Подведение итогов состоится 1 июня 2026 года. Победители смогут выступить на одной площадке с ведущими артистами современной сцены.
