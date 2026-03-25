Иран объявил о 80-й волне ракетных обстрелов объектов США и Израиля

Иранская сторона в среду, 25 марта, заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе. Об этом сообщает телеканал Press TV.
24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.
Также в СМИ появилась информация, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. При этом, по информации журналистов, окончательное решение о размещении американских войск в Иране еще не принято.
Сообщалось, что Соединенные Штаты в плане по выходу из конфликта из 15 пунктов потребовали от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и взять обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. При этом 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящий момент проводят переговоры с Тегераном. По его словам, Иран настроен на достижение сделки.