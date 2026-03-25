Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Иран объявил о 80-й волне ракетных обстрелов объектов США и Израиля

Иранская сторона в среду, 25 марта, заявила о 80-й волне ракетных обстрелов объектов Соединенных Штатов и Израиля в Ближневосточном регионе. Об этом сообщает телеканал Press TV.

— Иран опубликовал кадры 80-й волны операции «Правдивое обещание — 4» с запуском ракет в направлении позиций США и Израиля, — сообщили журналисты в материале.

24 марта сообщалось, что Израиль и Соединенные Штаты нанесли новый удар по АЭС «Бушер» на юго-западе Ирана. Снаряд упал на территории станции.

Также в СМИ появилась информация, что Министерство войны США собирается развернуть около 3000 десантников на Ближнем Востоке. При этом, по информации журналистов, окончательное решение о размещении американских войск в Иране еще не принято.

Сообщалось, что Соединенные Штаты в плане по выходу из конфликта из 15 пунктов потребовали от Ирана демонтировать свой ядерный потенциал и взять обязательство никогда не стремиться к обладанию ядерным оружием. При этом 24 марта президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон в настоящий момент проводят переговоры с Тегераном. По его словам, Иран настроен на достижение сделки.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше