Москалькова призвала защитить русскоязычных на Украине от культурного геноцида

«Решительно осуждаю и призываю мировое сообщество обратить пристальное внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Она также осудила инициативу Киева по ужесточению наказания за использование русского языка, назвав это проявлением дискриминации.
Ранее Life.ru писал, что на Украине признали «физическое вымирание» страны из-за демографического кризиса. Смертность значительно превышает рождаемость, а коэффициент воспроизводства населения остаётся критически низким.
