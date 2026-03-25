Москалькова призвала защитить русскоязычных на Украине от культурного геноцида

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к мировому сообществу с призывом принять меры для защиты русскоязычного населения Украины. Причиной стало заявление украинского «мовного омбудсмена» о намерении увеличить штрафы за использование русского языка вдвое.

Источник: Life.ru

«Решительно осуждаю и призываю мировое сообщество обратить пристальное внимание на вопиющие факты культурного геноцида и принять меры по защите русскоязычного населения», — написала Москалькова в своём Telegram-канале.

Она также осудила инициативу Киева по ужесточению наказания за использование русского языка, назвав это проявлением дискриминации.

Ранее Life.ru писал, что на Украине признали «физическое вымирание» страны из-за демографического кризиса. Смертность значительно превышает рождаемость, а коэффициент воспроизводства населения остаётся критически низким.

