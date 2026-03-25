Можно ли размещать рекламу в Telegram и YouTube: в ФАС дали ответ

Россиянам рассказали, можно ли размещать рекламу в Telegram и YouTube. В ФАС заявили, что до конца года размещение рекламы наказываться не будет. В ведомстве подчеркнули, что нужен переходный период до конца 2026 года.
«Очевидно, что хозяйствующим субъектам требуется время для адаптации к новым правилам и переориентированию на другие рекламные каналы. Поэтому в отношении рекламы в Telegram и Youtube необходим переходный период до конца 2026 года, в течение которого меры ответственности за распространение рекламы на таких ресурсах применяться не будут», — говорится в сообщении от Федеральной антимонопольной службы.
Напомним, в начале марта 2026 года появилась информация о том, что из-за замедления работы Telegram и YouTube размещение рекламы на этих сервисах будет запрещено. Также в ФАС заявили об ответственности. Отмечалось, что размещение рекламы на сервисах может облагаться штрафами. Ответственность за нарушение несут рекламодатель и распространитель.
Ранее KP.RU сообщил, что РКН пока никак не комментирует возможность полной блокировки Telegram. В ведомстве отметили, что сервис продолжает нарушать российское законодательство.