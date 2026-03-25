Роспотребнадзор предупредил о риске заражения геморрагической лихорадкой

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Весна является сезоном наибольшей активности мелких млекопитающих, из-за этого значительно возрастает риск заражения человека геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), ее часто принимают за грипп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
Там уточнили, что чаще всего человек заражается при вдыхании пыли, заражённой вирусом ГЛПС, при посещении леса для сбора ягод и грибов, во время отдыха на природе, работы на дачных и приусадебных участках, при проведении сельскохозяйственных работ и на лесоразработках.
«Заболевание начинается остро с подъёма температуры тела до 38−40 градусов, озноба, резких головных болей, болей в мышцах. Отмечается покраснение лица, шеи, верхней половины туловища. В начальном периоде ГЛПС часто принимают за грипп» — пояснили в пресс-службе.
В Роспотребнадзоре отметили, что больные ГЛПС не заразны для других людей. При появлении первых признаков заболевания необходимо незамедлительно обратиться к врачу.
Для снижения риска заболевания в ведомстве рекомендовали проводить благоустройство территорий дачных участков, принять меры по исключению проникновения мелких млекопитающих в здания, раскладывать ядоприманки или ловушки для грызунов.
Также нужно соблюдать технологию приготовления и сроки реализации салатов из сырых овощей, не использовать воду из неизвестных источников, а во время прогулок в лесу выбирать поляну или светлый участок леса, не располагаться в стогах сена или соломы, хранить продукты и воду в закрытой таре.
Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом представляет собой острое вирусное природно-очаговое заболевание. Характеризуется в динамике циклическими (примерно 2−4 года) и сезонными (летне-осенняя) подъемами заболеваемости.