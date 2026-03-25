Путин посмертно наградил сотрудников ДПС, погибших при теракте в Москве

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденами Мужества погибших при теракте в Москве сотрудников ДПС Ильи Климанова и Максима Горбунова, сообщается в видео, показанном перед выступлением начальника главного управления МВД РФ по Москве Олега Баранова в Мосгордуме.
«Президентом России подписан указ о награждении орденами Мужества посмертно Ильи Климанова и Максима Горбунова — сотрудников ДПС Южного округа столицы, ценой собственных жизней предотвративших террористический акт, который мог унести жизни сотен москвичей», — говорится в видео.
По данным СК, в ночь на 24 декабря на улице Елецкой в Москве двое сотрудников ДПС увидели подозрительное лицо возле служебного автомобиля полиции. Когда они подошли ближе для его задержания, было приведено в действие взрывное устройство. Все трое погибли. Уголовное дело расследуется по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), части 1 статьи 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывных устройств).