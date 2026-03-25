Не склад! Эксперт Кондратюк раскрыла, что запрещено хранить на балконе

Балкон для многих давно стал хранилищем для вещей, которым не нашлось места в квартире. Старые лыжи, остатки стройматериалов, а то и вовсе холодильник, который давно пора выбросить.
И вроде бы ничего страшного в этом нет: своя же собственность, хочу и храню. Но на самом деле за такой склад на балконе можно не только получить строгое предписание от УК, но и всерьёз поплатиться рублём. Об этом krsk.aif.ru рассказала юрист Марина Кондратюк.
Пожарная безопасность
Марина Кондратюк объясняет: единого списка того, что нельзя хранить на балконе, в законе действительно нет. Но ограничения рассредоточены по разным кодексам и сводам правил. В совокупности они работают гораздо жёстче, чем кажется.
«Большая доля штрафов за балконы приходится именно на нарушение пожарной безопасности, — рассказывает Кондратюк. — Казалось бы, мелочь: поставил на балконе канистру с бензином для газонокосилки или пару баллончиков с краской. Но с точки зрения закона это уже считается хранением легковоспламеняющихся жидкостей. Тут прямое нарушение. Хорошо, если просто выпишут штраф по статье 20.4 КоАП — это до 15 тыс. рублей. Но представьте, если случится пожар, пусть даже не по вашей вине, а из-за того, что кто-то сверху бросил окурок. Сгоревший балкон с канистрой бензина — это уже сумма возмещения соседям, которая может исчисляться сотнями тысяч».
По словам эксперта, вторая по нарушениям история — захламление. В домах, где балконы объединяют этаж или есть эвакуационные люки и пожарные лестницы, старые вещи могут перекрыть путь к спасению. И если из-за коробок или лыж человек при пожаре не сумеет выбраться или пожарные не смогут пройти, то ответственность будет совершенно другая. Достаточно жалобы бдительного соседа — и проверка обеспечена.
Держите вес в норме
Балконная плита — тоже не пол в комнате, у неё есть вполне конкретный запас прочности.
«Если вы заставите балкон мебелью, сложите кирпичи, плита может попросту рухнуть. Соседи снизу имеют полное право подать в суд за ущерб имуществу и здоровью. Плюс восстановление фасада за ваш счёт», — предупреждает эксперт.
Больно ударить по карману может и любовь к шашлыкам на свежем воздухе. Открытый огонь на балконе запрещён категорически. Никаких мангалов, жаровен, свечей, если это открытое пламя.
Кстати, внешний вид балкона тоже не личное дело. Так, в Красноярске и многих других городах действуют общие правила благоустройства. И если из-за «самоделок» фасад дома выглядит неопрятно, УК имеет полное право потребовать навести порядок. А если балкон ещё и остеклён без разрешения или видоизменён — это отдельная тема для разбирательства.
«Балкон технически не совсем ваше личное пространство. Да, он ваш, но он ещё и часть фасада и несущей конструкции дома. И пользоваться им можно только так, чтобы не создавать угрозы для окружающих. А штрафы за бытовой склад — вполне суровая реальность», — предупреждает Кондратюк.