Не склад! Эксперт Кондратюк раскрыла, что запрещено хранить на балконе

«Большая доля штрафов за балконы приходится именно на нарушение пожарной безопасности, — рассказывает Кондратюк. — Казалось бы, мелочь: поставил на балконе канистру с бензином для газонокосилки или пару баллончиков с крас­кой. Но с точки зрения закона это уже считается хранением легковоспламеняющихся жидкостей. Тут прямое нарушение. Хорошо, если просто выпишут штраф по статье 20.4 КоАП — это до 15 тыс. рублей. Но представьте, если случится пожар, пусть даже не по вашей вине, а из-за того, что кто-то сверху бросил окурок. Сгоревший балкон с канистрой бензина — это уже сумма возмещения соседям, которая может исчис­ляться сотнями тысяч».