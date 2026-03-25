Сотрудника ДПС, погибшего при теракте в Москве, наградили орденом Мужества

Взрыв на площади Савеловского вокзала в Москве произошел в ночь на вторник. По версии СК, к трем сотрудникам ДПС подошел мужчина и произвел самоподрыв, в результате чего погибли один полицейский и сам злоумышленник, еще двое были госпитализированы. Следствие установило личность подрывника — им оказался 22-летний уроженец Удмуртии. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о посягательстве на жизнь правоохранителей и незаконном обороте взрывных устройств.