Фестиваль «Поколение БАС» в Туле объединил свыше 60 человек

Фестиваль «Поколение БАС» прошел 18 марта в Тульском государственном технологическом колледже по нацпроекту «Беспилотные авиационные системы». В нем приняли участие 62 учащихся из 22 школ и 9 колледжей, сообщили в Министерстве образования Тульской области.
Для участников были организованы мастер-классы по темам «Эксплуатация БАС самолетного типа», «Визуальный полет», «Рыбалка БАС» и «Дрон-баскетбол». Также работала интерактивная выставка оборудования регионального центра практической подготовки для реализации образовательных процессов по разработке и эксплуатации беспилотных авиационных систем. На ней были представлены образцы моделей и макеты беспилотников различного применения.
Были организованы и соревнования. Они проходили в двух номинациях: «Гонщик БАС» и «Дрон-дартс». В первой победу одержали Роберт Газарян из центра образования № 19 и Святослав Петровичев из Тульского государственного технологического колледжа. Во второй первое место заняли Александр Герасимовец из Первомайской кадетской школы и Кирилл Лосев из техколледжа.
При поддержке нацпроекта «Беспилотные авиационные системы» создаются и используются гражданские беспилотники. В фокусе внимания — разработка, стандартизация и серийный выпуск дронов и их комплектующих, а также развитие системы непрерывной подготовки специалистов по производству таких устройств. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.