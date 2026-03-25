В Грайворонском лесничестве Белгородской области собрали 18,4 кг семян

Специалисты Грайворонского лесничества Белгородской области заготовили 18,4 кг семян белой акации. Работы начались в ноябре прошлого года при поддержке нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации Грайворонского городского округа.
«Семена переданы в Грайворонский лесхоз. Весной работники учреждения высеют бобы в питомнике, чтобы получить посадочный материал. Он будет использован для создания полезащитных насаждений на территории Белгородской области», — рассказал врио директора Грайворонского лесничества Андрей Константинов.
Белая акация — долгоживущее дерево, способное расти до 150 лет. Она устойчива к загрязнениям в воздухе и улучшает экологию.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.