Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В поселке Локня в Псковской области до конца года отремонтируют школу

Вновь открыть учреждение планируют в январе 2027 года.

Капитальный ремонт школы в поселке Локня в Псковской области проведут по нацпроекту «Молодёжь и дети» до конца года, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.

Специалисты обновят крышу здания, реконструируют подвальные помещения, проведут косметические работы и модернизируют инженерные сети. Планируется, что отремонтированное учреждение откроется в январе 2027 года.

«Такой масштабный подход обеспечит долгосрочную эксплуатацию объекта и повысит уровень безопасности и комфорта для учащихся и педагогического коллектива», — добавили в управлении.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.