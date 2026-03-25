В поселке Локня в Псковской области до конца года отремонтируют школу

Капитальный ремонт школы в поселке Локня в Псковской области проведут по нацпроекту «Молодёжь и дети» до конца года, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
Специалисты обновят крышу здания, реконструируют подвальные помещения, проведут косметические работы и модернизируют инженерные сети. Планируется, что отремонтированное учреждение откроется в январе 2027 года.
«Такой масштабный подход обеспечит долгосрочную эксплуатацию объекта и повысит уровень безопасности и комфорта для учащихся и педагогического коллектива», — добавили в управлении.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.