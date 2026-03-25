В РФ предложили соединения для охлаждения дата-центров, обслуживающих ИИ

Исследовательница отмечает, что существуют лабораторные установки адсорбционного охлаждения, но в них используется микропористый силикагель. Он оптимально работает при температуре источника теплоты 80−100 градусов, в то время как теплота, отходящая от стоек высокой плотности, имеет температуру 40−60 градусов. Мезопористые структуры, по мнению ученых, более эффективны в низком температурном диапазоне, так как позволяют увеличивать количество воды, обмениваемой в цикле практически вдвое, тем самым положительно влияя на рост эффективности кондиционирующей установки и ее компактность. Теоретический КПД цикла на уровне материала достигает 86%, а с учетом массы теплообменника и теплоносителя — 73%. Еще одно преимущество мезопористого силикагеля — промышленная доступность и дешевизна. Сейчас в планах ученых провести тестирование лабораторного прототипа адсорбционного холодильника с предложенным материалом.