В РФ предложили соединения для охлаждения дата-центров, обслуживающих ИИ

НОВОСИБИРСК, 25 марта. /ТАСС/. Российские химики выяснили, что структуры на основе мезопористого силикагеля могут оптимизировать системы охлаждения востребованного для обслуживания ИИ серверного оборудования через эффективное использование вырабатываемого ими тепла. Затраты электроэнергии центрами обработки данных по расчетам возможно снизить более чем на 20%, сообщили ТАСС в пресс-службе ФИЦ «Институт катализа СО РАН».
Как отмечают в центре, в связи с развитием технологий на базе искусственного интеллекта рынок серверного оборудования быстро растет. Рынок требует действенных систем охлаждения дата-центров, поскольку, по данным исследователей, до 40% энергопотребления дата-центров уходит на отвод теплоты и работу систем охлаждения. Сейчас для серверных стоек с низкой плотностью оборудования используют воздушное охлаждение на основе кулеров, которое уже недостаточно эффективно, а для высокой плотности — жидкостное охлаждение с отводом тепла циркулирующей водой.
«Химики ФИЦ “Институт катализа СО РАН” исследовали адсорбционные системы с использованием мезопористого силикагеля с размером пор от 2 до 8 нанометров и показали, что отведенное бросовое тепло дата-центров можно продуктивно использовать для дополнительного кондиционирования серверов. Этот метод — перспективный способ снижения энергопотребления дата-центров в условиях роста удельной мощности серверного оборудования», — рассказали в пресс-службе.
Предложенная новосибирскими химиками технология адсорбционного охлаждения позволяет повторно использовать отработанную теплоту, генерируемую серверными стойками высокой плотности, для дальнейшего охлаждения стоек низкой плотности. «Исследования демонстрируют, что уровень экономии электроэнергии может достигать 22%», — приводятся в сообщении слова сотрудника Отдела нетрадиционных каталитических процессов института Марины Соловьевой.
Исследовательница отмечает, что существуют лабораторные установки адсорбционного охлаждения, но в них используется микропористый силикагель. Он оптимально работает при температуре источника теплоты 80−100 градусов, в то время как теплота, отходящая от стоек высокой плотности, имеет температуру 40−60 градусов. Мезопористые структуры, по мнению ученых, более эффективны в низком температурном диапазоне, так как позволяют увеличивать количество воды, обмениваемой в цикле практически вдвое, тем самым положительно влияя на рост эффективности кондиционирующей установки и ее компактность. Теоретический КПД цикла на уровне материала достигает 86%, а с учетом массы теплообменника и теплоносителя — 73%. Еще одно преимущество мезопористого силикагеля — промышленная доступность и дешевизна. Сейчас в планах ученых провести тестирование лабораторного прототипа адсорбционного холодильника с предложенным материалом.