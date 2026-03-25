В Железногорске благоустроят сквер и 2 двора

Благоустройство сквера и двух дворов проведут в городе Железногорске Курской области по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК региона.
Специалисты приведут в порядок территории у домов № 62 по улице Ленина и № 22 по улице Димитрова. А в сквере «Воинской славы» установят сухой фонтан. Обновление этого пространства стало возможным благодаря победе в онлайн-голосовании за объекты благоустройства.
«На сегодняшний момент проектно-сметная документация на устройство сухого фонтана проходит экспертизу, после получения которой будут проведены конкурентные процедуры по отбору подрядной организации. Муниципальный контракт на выполнение работ планируется заключить в марте-апреле текущего года», — отметил начальник управления городского хозяйства администрации Железногорска Александр Бураков.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.