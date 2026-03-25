Созданы умные керамические материалы для восстановления костной ткани

В общей сложности исследователи подготовили три варианта керамики на базе двух форм фосфорных солей магния и проследили за тем, как хорошо они переносят механические нагрузки и как они ведут себя в среде, похожей по свойствам на организм пациента. Эти опыты показали, что все созданные материалы обладают прочностью и жесткостью, сопоставимой с естественной костной тканью, и при этом они способствовали прикреплению и размножению живых клеток.