На Солнце могут произойти вспышки высочайшего класса 25−26 марта

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Вспышечная активность в период 25−26 марта прогнозируется от низкой до умеренной, при этом не исключена вероятность вспышек высочайшего класса Х. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Солнечные вспышки в зависимости от мощности рентгеновского излучения делятся на пять классов: А, В, С, М и Х. Минимальный класс А0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр. При переходе к следующей букве мощность увеличивается в 10 раз. Вспышки могут сопровождаться выбросами солнечной плазмы, облака которой, достигая Земли, могут провоцировать магнитные бури.