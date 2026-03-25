В Тверском онкодиспансере открыли информационно-аналитический центр

Он позволил сократить очереди в регистратуру.

Информационно-аналитический центр открылся на базе поликлиники Тверского областного клинического онкологического диспансера. Это соответствует целям нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в аппарате правительства Тверской области.

В помещении провели ремонт, а новые рабочие места регистраторов оснастили новым оборудованием и техникой. В центре работают кол-центр и электронная регистратура, через которую проходит около 350 человек в день, а среднее время ожидания по талону составляет 8 минут.

«Задача информационно-аналитического центра — сократить очереди в регистратуру и, как следствие, повысить комфорт наших пациентов непосредственно в поликлинике, а также уменьшить время ожидания ответа на звонок», — рассказал главный врач онкодиспансера Дмитрий Максимов.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.