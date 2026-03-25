В Нижегородской области обновят мост через реку Тёшу

Мост через реку Тёшу в Навашинском округе Нижегородской области отремонтируют по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Объект расположен на 309-м километре автодороги Ряжск — Касимов — Муром — Нижний Новгород. Его протяженность составляет 138,3 метра. Сейчас специалисты уже завершили монтаж балок пролетного строения. Отремонтировать переправу планируют к 31 октября 2026 года.
«Мост через Тёшу расположен на трассе, имеющей важное значение для транспортного сообщения города Навашино с другими округами области. Ежедневно там проезжают сотни автомобилей, включая транзитный транспорт и рейсовые автобусы. Завершение ремонта обеспечит безопасное и бесперебойное движение по одному из ключевых региональных направлений», — отметил директор Главного управления автомобильных дорог Нижегородской области Леонид Самухин.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.