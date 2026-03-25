В этом году в подмосковной Ивантеевке завершат ремонт поликлиники № 9

Ремонт второй части здания взрослой поликлиники № 9 на улице Толмачева в подмосковной Ивантеевке завершат в 2026 году, сообщил глава Пушкинского городского округа Максим Красноцветов. Работы проводят при поддержке нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
«В Ивантеевке продолжают работы в поликлинике № 9, где в конце прошлого года завершился капитальный ремонт первой половины здания. Во второй половине сейчас активно ведутся строительные работы, которые планируют завершить в третьем квартале 2026 года», — написал он в своих социальных сетях.
По проекту в учреждении обновят фасад, кровлю, входные группы, стены и потолки. Еще там заменят оконные и дверные блоки, системы вентиляции, водоснабжения и водоотведения, установят кондиционеры. Подчеркивается, что в отремонтированном крыле сейчас работают хирургическое отделение, кабинеты вакцинации, рентген-исследований, льготной выписки лекарственных препаратов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.