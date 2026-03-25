На Земле началась магнитная буря

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Слабая магнитная буря началась на Земле, сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики.
Согласно мониторингу космической погоды, степень возмущенности магнитного поля Земли находится на уровне G1. Мощность магнитной бури измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».
23 марта специалисты лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН сообщали, что Земля продолжает находиться в зоне воздействия корональной дыры, поэтому «слабые геомагнитные вариации еще возможны».