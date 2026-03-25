В Каспийске учащимся колледжа рассказали о работе в сфере туризма

Учащимся по направлению «Туризм и сфера услуг» в Колледже машиностроения и сервиса им. Орджоникидзе в Каспийске рассказали о возможностях профессионального развития, сообщили в администрации главы Республики Дагестан. Подготовка кадров в этой сфере отвечает задачам нацпроекта «Туризм и гостеприимство».
Встречу с ребятами провела заместитель министра по туризму и народным художественным промыслам региона Анна Безрукова. Она рассказала о структуре и ключевых задачах министерства, работе по продвижению туристического потенциала Дагестана, а также реализации в регионе нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Особое внимание специалист уделила строящемуся всесезонному туристско-рекреационному комплексу «Каспийский прибрежный кластер».
«В связи со строительством и запуском Каспийского прибрежного кластера потребность в квалифицированных кадрах будет только расти. По предварительным оценкам, планируется создать около 8 тысяч новых рабочих мест, для которых потребуются специалисты с теми профессиональными компетенциями, которые вы сегодня получаете в колледже», — подчеркнула Анна Безрукова.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.