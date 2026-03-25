В этом году в Иркутской области отремонтируют более 130 километров дорог

Например, самые масштабные работы проведут на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Общая протяженность всех ремонтируемых объектов на этом маршруте составит 41,8 км. В том числе там обновят мосты через реки Каменка, Люры и Горхон. Этот маршрут особенно загружен в туристический сезон, так как трасса ведет к Малому морю озера Байкал.