В этом году в Иркутской области отремонтируют более 130 километров дорог

В том числе там обновят мосты через реки Каменка, Люры и Горхон.

Свыше 130 км автодорог, которые входят в опорную сеть России, отремонтируют на территории Иркутской области в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона.

«В опорную сеть входят наиболее загруженные автодороги, где наблюдается максимальный поток пассажиров и грузов. Ежегодно мы приводим отдельные участки этих дорог к нормативному состоянию. Это повышает комфорт и безопасность поездок, сокращает время в пути для пассажиров», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Иркутской области Максим Лобанов.

Например, самые масштабные работы проведут на трассе Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово. Общая протяженность всех ремонтируемых объектов на этом маршруте составит 41,8 км. В том числе там обновят мосты через реки Каменка, Люры и Горхон. Этот маршрут особенно загружен в туристический сезон, так как трасса ведет к Малому морю озера Байкал.

Всего работы проведут на 16 участках дорог и четырех мостовых переходах. В нормативное состояние также приведут отрезуи автодорог Тайшет — Чуна — Братск, Баяндай — Еланцы — Хужир, Усть-Кут — Уоян, Иркутск — Оса — Усть-Уда, Братск — Усть-Илимск.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.