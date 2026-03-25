В селе Анзорей в Кабардино-Балкарии открыли новую женскую консультацию

Современная женская консультация начала работу в селе Анзорей Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в министерстве здравоохранения региона. Ее построили при поддержке нацпроекта «Семья».
Общая площадь нового модульного здания составляет 513 кв. м. Оно оснащено кабинетами УЗИ и кардиотокографии, процедурными и дневным стационаром на три койки. Учреждение позволит жительницам Лескенского района, где расположена консультация, получать квалифицированную помощь рядом с домом, сведя к минимуму дальние поездки.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.