В Самаре обновили городскую больницу № 5

Специалисты отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы № 5, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».
Как рассказала главный врач медучреждения Ольга Чуйкова, в ходе капитального ремонта специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили оконные блоки. Также полностью модернизированы системы водоснабжения, отопления и вентиляции.
«Особое внимание уделено созданию безопасной и современной лечебной среды. В палатах выполнена качественная отделка стен и установлена новая система подачи медицинских газов — выведены дополнительные точки кислорода, необходимые для жизнеобеспечения тяжелых пациентов. Обновленное отделение реанимации рассчитано на восемь коек», — отметила она.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.