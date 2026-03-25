Ричмонд
+3°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Самаре обновили городскую больницу № 5

В частности, было отремонтировано отделение реанимации и интенсивной терапии.

Специалисты отремонтировали отделение реанимации и интенсивной терапии Самарской городской клинической больницы № 5, сообщили в областном министерстве здравоохранения. Это отвечает целям и задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Как рассказала главный врач медучреждения Ольга Чуйкова, в ходе капитального ремонта специалисты выполнили внутреннюю отделку помещений, заменили оконные блоки. Также полностью модернизированы системы водоснабжения, отопления и вентиляции.

«Особое внимание уделено созданию безопасной и современной лечебной среды. В палатах выполнена качественная отделка стен и установлена новая система подачи медицинских газов — выведены дополнительные точки кислорода, необходимые для жизнеобеспечения тяжелых пациентов. Обновленное отделение реанимации рассчитано на восемь коек», — отметила она.

Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь»  — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.