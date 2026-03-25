В селе Енотаевка Астраханской области смонтируют детскую игровую площадку

Парк по улице Скворцова-Степанова благоустраивают в селе Енотаевка в Астраханской области при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации Енотаевского муниципального округа. На данной общественной территории смонтируют детскую игровую площадку.
Уточняется, что ранее в парке оборудовали тренажерную зону и воркаут-комплекс для любителей активного отдыха. Также там обустроили спортивную площадку и скейт-площадки, качели и освещенные пространства для отдыха с лавочками. Помимо этого, в парке провели озеленение территории.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.