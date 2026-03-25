В кубанском селе Гайдук прошла всероссийская акция «Сохраним лес»

Всероссийская акция «Сохраним лес» прошла 20 марта в селе Гайдук в Краснодарском крае, сообщили в администрации города Новороссийска. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Экологическое благополучие».
В акции приняли участие в том числе сотрудники Новороссийского лесничества, представители администрации села Гайдук, члены Совета ветеранов Новороссийского района. Вместе на улице Ореховой они высадили 25 плодовых деревьев.
«Посадка деревьев — это не просто экологическая акция, это вклад в будущее, в обеспечение продовольственной безопасности и улучшение экологической обстановки региона», — отметил начальник отдела экологической безопасности контрольно-ревизионного управления администрации Новороссийска Александр Скорняков.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.