В Новосибирской области обновят еще 3 км трассы Мошково — Белоярка

Еще 3 километра автодороги Мошково — Белоярка отремонтируют в Новосибирской области в 2026 году при поддержке нацпроекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в администрации губернатора и правительства региона.
Там устранят пучины и заменят покрытие проезжей части. Также мастера обустроят обочины, установят барьерное ограждение и знаки, нанесут разметку. Напомним, что в 2025 году специалисты обновили 5 километров этой трассы.
«Общая протяженность дороги составляет более 44 километров, она связывает социально важные и туристические объекты, ведет к местам купания и отдыха на реке Оби, образовательным и медицинским учреждениям, а также соединяет отдаленные населенные пункты с федеральной трассой», — отметил министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.
Всего в 2026 году в Новосибирской области планируют отремонтировать 160 километров автомобильных дорог. Помимо этого, в регионе собираются модернизировать мосты и путепроводы общей протяженностью 578 погонных метров.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.