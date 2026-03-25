В Улан-Удэ состоится день консультаций для предпринимателей

День консультаций для предпринимателей состоится 27 марта в Улан-Удэ, сообщили в Министерстве промышленности, торговли и инвестиций Бурятии. Мероприятие соответствует целям и задачам нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
Предприниматели узнают о последних изменениях в налоговом законодательстве, новых требованиях контрольно-надзорных органов, мерах государственной поддержки, а также правовых аспектах ведения бизнеса. Программа мероприятия включает пленарное заседание с представителями власти, тематические секции и индивидуальные консультации.
«Это возможность за один день получить компетентные ответы от первых лиц ведомств, разрешить сложные вопросы: проверки, отчетности, законодательные нормы и имущественные отношения, а также узнать о действующих мерах государственной поддержки», — отметили в центре «Мой бизнес».
Мероприятие состоится в конференц-зале Бурятской государственной сельскохозяйственной академии имени В. Р. Филиппова. Для участия необходимо пройти регистрацию по ссылке.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.