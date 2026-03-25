В бытовом газе в Западной Европе нашли повышенные концентрации канцерогена

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Бытовой газ в домах нескольких стран Западной Европы содержит повышенные концентрации канцерогенного бензола. К такому выводу пришли исследователи американской некоммерческой организации PSE Healthy Energy.
«В среднем содержание бензола в газе было значительно выше, чем в Северной Америке (минимум в 9 раз, максимум в 72 раза). Моделирование повышенной концентрации бензола в воздухе в случае утечек бытового газа показало, что он может быть потенциально опасным [для человека], но при этом не выявляется по запаху», — говорится в статье, обнародованной в журнале Environmental Research.
Американские исследователи предположили, что европейская общественность недостаточно осведомлена о проблеме, потому что небольшие утечки газа часто не фиксируются.
Авторы исследования изучили образцы бытового газа из 35 домов в семи городах Великобритании, Нидерландов и Италии. Меньше всего бензола нашли в газе из Милана, а максимальную концентрацию выявили в образцах из Амстердама. Результаты исследования позволяют предположить, что сотни тысяч жителей этих стран подвергаются воздействию повышенных концентраций бензола.
В частности, эффект на здоровье жителя Великобритании и Нидерландов, которому приходится сталкиваться с такими утечками газа, «хуже, чем проживание с курильщиком», пояснили в пресс-службе PSE Healthy Energy. Глава исследовательской группы Тамара Спаркс уточнила, что ученые пока не могут сказать, почему происходят такие утечки и в каких домах они наиболее вероятны. По ее словам, в результате «связанные с бензолом риски, по сути, представляют собой лотерею». Исследователи надеются, что их работа поможет привлечь внимание властей к этой проблеме, добавила Спаркс.