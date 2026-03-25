В течение недели на Земле будут периодически наблюдаться слабые магнитные бури

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Слабые магнитные бури будут периодически наблюдаться на Земле до конца недели из-за сохраняющегося воздействия корональной дыры. Такое мнение высказал ТАСС заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Воздействие [корональной дыры на Землю] будет сохраняться до конца недели. Повторные сильные бури в этот период маловероятны, но возмущения и бури низкого уровня будут периодически наблюдаться», — сказал ученый.

Мощность магнитной бури измеряется по шкале из пяти показателей, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

Кроме того, по словам Богачева, в тот же период возможен рост вспышечной активности Солнца. «Первые признаки этого процесса в настоящий момент уже наблюдаются», — подытожил он.