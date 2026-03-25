На Дону предложили расширить условия аренды лесополос для аграриев

Процесс передачи лесополос в аренду аграриям предлагают упростить в Ростовской области, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь на заседании комиссии Госсовета. Мероприятия по сохранению лесных массивов нашей страны соответствуют целям нацпроекта «Экологическое благополучие».
Среди предложений — разрешить передавать лесополосы в аренду без торгов, даже если между участком и полосой есть разрыв шириной до 6 м. Также необходимо расширить сроки субсидирования посадки новых полос с 3 до 5−6 лет, так как именно столько времени требуется для формирования лесополосы. Кроме того, важно определить четкие критерии для оценки состояния насаждений.
Сейчас в собственности региона находятся 154 тыс. га лесополос, еще 86 тыс. — у юрлиц, фермеров и муниципалитетов. Исследование ситуации в 30 районах области показало, что, например, 70−80% полос требуют санитарных рубок. А в четырех районах из-за вредителей необходимо выкорчевать и укоренить новые полосы на площади почти 700 га. Подчеркивается, что до 2030 года только на востоке региона планируется восстановить 400 га лесополос.
«Это минимум, который закрывает самые острые точки. Там идет опустынивание, пыльные бури стали реальностью. Восстановить лесополосы в тех местах необходимо в самые короткие сроки», — подчеркнул Юрий Слюсарь.
